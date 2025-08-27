श्रीराम जन्मभूमि में पहली बार विराजमान हुए गणपति बप्पा, 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का काम हुआ शुरू

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि परिसर की चारों ओर की बाउंड्री लगभग साढ़े तीन किलोमीटर लंबी है। सुरक्षा के सारे मानकों का ध्यान रखकर बाउंड्री वाल बनाई जा रही है। इसे बनाने का काम भारत सरकार की संस्था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। आज इस कार्य के लिए उत्तरी द्वार के स्थान पर भूमि पूजन करके मार्ग प्रशस्त किया गया है।