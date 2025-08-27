श्रीराम जन्मभूमि में पहली बार विराजमान हुए गणपति बप्पा, 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का काम हुआ शुरू

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में विराजमान प्रथम पूज्य भगवान गणेश का गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को विशेष पूजन-अर्चन किया गया। नवनिर्मित मंदिर में गणेश चतुर्थी का आयोजन पहली बार किया गया।
इसी पावन अवसर पर लगभग चार किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। पूजन-अनुष्ठान के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उपस्थित रहकर इस ऐतिहासिक पल को साक्षी किया।
ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा दीवार का निर्माण मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। गणेश पूजन और सुरक्षा दीवार निर्माण का शुभारंभ एक साथ होना मंदिर परिसर के लिए मंगलमय प्रतीक माना जा रहा है।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि परिसर की चारों ओर की बाउंड्री लगभग साढ़े तीन किलोमीटर लंबी है। सुरक्षा के सारे मानकों का ध्यान रखकर बाउंड्री वाल बनाई जा रही है। इसे बनाने का काम भारत सरकार की संस्था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। आज इस कार्य के लिए उत्तरी द्वार के स्थान पर भूमि पूजन करके मार्ग प्रशस्त किया गया है।
ज्ञात हो कि देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम है। लोग अपने घरों और पार्कों में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं। जगह-जगह भजन-कीर्तन और शंख-घंटियों की ध्वनि से माहौल भक्तिमय हो गया है।
देश के कई राज्यों में बड़े स्तर पर सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। राजधानी लखनऊ में भी विभिन्न पूजा समितियों ने सुंदर झांकियां और प्रतिमाएं सजाई हैं। पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई मंदिरों और पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया है।