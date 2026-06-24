राम मंदिर ‘दान चोरी’ विवाद पर कांग्रेस का हमला तेज, स्वतंत्र जांच की मांग, सलमान खुर्शीद बोले- दान भगवान का होता है

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि राम मंदिर जिसने बनाया है वो जवाब दे ना...कोई इसलिए आस्था रखता है कि उसका संबंध सनातन धर्म से है, कोई इसलिए आस्था रखता है कि उसके साथी उसके दोस्त का,उसके साथी का, उसके सहयोगी का भगवान से संबंध है। लेकिन ये तो बताए, जो अपना अधिकार मानता है राम मंदिर पर और जो राम मंदिर की बात हर जगह करता है, वो जवाब दे कि वहां राम की आस्था के साथ साथ ये कैसे हो रहा है, कि राम की आस्था के साथ साथ पैसे की भी आस्था है..."