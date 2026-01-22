रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज: दो सालों में कैसे बदली रामनगरी अयोध्या की तस्वीर?

स्थानीय लोगों के लिए यह बड़ा मौका बना है। पहले जहां रोजगार कम थे, अब होटल, रेस्तरां, टैक्सी, गाइड, दुकानें और हस्तशिल्प में हजारों नौकरियां आई हैं। कई परिवारों की आय कई गुना बढ़ गई है। छोटे व्यापारी, ठेला लगाने वाले और होमस्टे चलाने वाले खुश हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और शहर में नई ऊर्जा आई है। हालांकि निर्माण कार्य चलने से कुछ असुविधाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। लोग कहते हैं कि रामलला के आने से रामनगरी में सच्ची खुशहाली आई है। कुल मिलाकर, अयोध्या अब सिर्फ धार्मिक जगह नहीं, बल्कि विकास और समृद्धि का प्रतीक बन गई है।