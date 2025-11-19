Ram Mandir: भव्य होगा अयोध्या राम मंदिर का ध्वजारोहण, अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर सहित कई हस्तियां रहेंगी मौजूद

Ayodhya ram mandir: अयोध्या के राममंदिर में 25 नवंबर को इतिहास का एक और सुनहरा पल जुडऩे जा रहा है। मंदिर के 191 फीट ऊँचे शिखर पर अब केसरिया ध्वज लहराएगा, और इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर अभिजीत मुहूर्त (12 से 12:30 बजे) के बीच बटन दबाकर मंदिर का ध्वज फहराएंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।