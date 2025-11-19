Ram Mandir: भव्य होगा अयोध्या राम मंदिर का ध्वजारोहण, अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर सहित कई हस्तियां रहेंगी मौजूद

Ayodhya ram mandir: अयोध्या के राममंदिर में 25 नवंबर को इतिहास का एक और सुनहरा पल जुडऩे जा रहा है। मंदिर के 191 फीट ऊँचे शिखर पर अब केसरिया ध्वज लहराएगा, और इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर अभिजीत मुहूर्त (12 से 12:30 बजे) के बीच बटन दबाकर मंदिर का ध्वज फहराएंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।
इन हस्तियों को भेजा गया न्योता
राम मंदिर पर 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में कई हस्तियां उपस्थित होंगी। इस कार्यक्रम के लिए फिल्म जगत से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सोनू निगम और राम चरण तेजा तथा खेल जगत से कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिहं धोनी, विश्वनाथ आनंद, पीटी उषा सहित कई बड़े और चर्चित लोगों को आमंत्रण भेजा जा चुका है।
पहले हो चुका है ट्रायल
मंगलवार को राममंदिर के शिखर पर ध्वजा फहरा कर सफल ट्रायल किया गया। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के पूरे कार्यक्रम की एक एक तैयारियों को पूरी गंभीरता से देखा, और संपूर्ण कार्यक्रम से जुड़े हर एक तैयारी की गहन समीक्षा भी की।
शिखर से 3 किलोमीटर दूर तक दिखेगा ध्वज
मंदिर का शिखर 161 फीट ऊँचा है, जिस पर 42 फीट ऊँचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इसी पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पताका लहराएगी। यह इतनी ऊँचाई पर होगी कि 3 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट दिखाई देगी।
