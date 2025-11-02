आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Azamgarh News: सरकारी कार्य में बाधा डालने और चक्का जाम करने के मामले में एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने फूलपुर के विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के कारावास और 2700 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण चार अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला विशेष मजिस्ट्रेट अनुपम त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया।