Azamgarh Nes: सरयू नदी दिखा रही अपना रौद्र रुप, 2 दिनों में लील गई 35 बीघे जमीन

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बाढ़ खंड ने अस्थायी उपाय के तौर पर गैरेबियन डालना शुरू किया है, लेकिन इसका खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय किसान जोखन सिंह पटेल का कहना है कि लगातार हो रही कटान से उनकी उपजाऊ जमीन नदी में समा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब करोड़ों रुपये की परियोजना विफल साबित हो रही है तो अस्थायी उपाय कितने कारगर होंगे।