Azamgarh News: माफिया कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह समेत 3 गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए फर्जी दस्तावेज़ बनवाने, विद्यालय प्रबंधन समिति पर कब्जा करने, विरोध करने वालों को फर्जी मामलों में फंसाने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी जैसे अपराधों में शामिल रहा है। इसी गिरोह के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी विवेचना पूरी कर पुलिस आरोप पत्र न्यायालय भेज चुकी है।