Azamgarh News: माफिया कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह समेत 3 गिरफ्तार

Azamgarh news, Pic- patrika
Crime News: आजमगढ़ पुलिस ने प्रदेशस्तर पर चिह्नित माफिया व गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित चार आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह फर्जी कागजात तैयार कर श्रीकृष्ण पाठशाला (इंटर कॉलेज) की मैनेजिंग कमेटी पर कब्जा जमाने की साजिश रच रहा था।
पुलिस ने इस मामले में कुंटू सिंह की पत्नी बंदना सिंह, शिक्षक नेता सुनील सिंह और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पहले से जेल में बंद है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोतवाली परिसर में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है।
प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडेय की तहरीर पर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, उनकी पत्नी बंदना सिंह, रौनापार क्षेत्र के ताहिरपुर गांव निवासी सुनील कुमार सिंह और कप्तानगंज क्षेत्र के धरौली गांव निवासी नरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए फर्जी दस्तावेज़ बनवाने, विद्यालय प्रबंधन समिति पर कब्जा करने, विरोध करने वालों को फर्जी मामलों में फंसाने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी जैसे अपराधों में शामिल रहा है। इसी गिरोह के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी विवेचना पूरी कर पुलिस आरोप पत्र न्यायालय भेज चुकी है।
गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुंटू सिंह पहले से न्यायिक अभिरक्षा में है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग