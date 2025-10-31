Azamgarh News: आजमगढ़ में बनेगा 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, बड़े शहरों का सफर होगा आसान और तेज

Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ में शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाया जा रहा है। इस सड़क के बन जाने से शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को अब जाम की समस्या से निजात मिलेगी। रिंग रोड के जरिए बड़े वाहन शहर में प्रवेश किए बिना ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।