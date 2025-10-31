Azamgarh News: आजमगढ़ में बनेगा 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, बड़े शहरों का सफर होगा आसान और तेज

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ में शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाया जा रहा है। इस सड़क के बन जाने से शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को अब जाम की समस्या से निजात मिलेगी। रिंग रोड के जरिए बड़े वाहन शहर में प्रवेश किए बिना ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
यह रिंग रोड जिले के 23 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण से लखनऊ, बसखारी, अतरौलिया की ओर से आने वाले वाहनों को बनारस, जौनपुर, प्रयागराज, मऊ और गाजीपुर जैसे शहरों तक पहुंचने में काफी सहूलियत होगी।
रिंग रोड निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 94.59 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
बता दें कि पहले इस रिंग रोड को उकरौडा के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की योजना थी, लेकिन अब इसे बम्हौर में 184 चैनल पर एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इस बदलाव के बाद कई बड़े शहरों तक पहुंचना और भी आसान और तेज़ हो जाएगा।
वहीं रिंग रोड बनने से शहर का विस्तार और अधिक हो जाएगा साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर बढेगें।
