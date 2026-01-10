आजमगढ़ में तेज रफ़्तार बाइक हुई अनियंत्रित, ट्राली से टकराकर हो गया बड़ा हादसा

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के असीलपुर गांव के सामने शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जा घुसी, जिससे बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत नाजुक बनी हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों युवक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान असीलपुर गांव के सामने चालक तेज रफ्तार पर बाइक से नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित मोटरसाइकिल सीधे सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे में घायल युवकों की पहचान शिवा पुत्र वेद बंसी (30 वर्ष), छोटू पुत्र झीनक (19 वर्ष) और रितेश यादव पुत्र रमेश (20 वर्ष) के रूप में हुई है। तीनों युवक ग्राम मोलनापुर के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही निजामाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को उपचार के लिए ब्लॉक रानी की सराय अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान शिवा पुत्र वेद बंसी ने दम तोड़ दिया। अन्य दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की संभावना है।
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस हादसे से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में शोक का माहौल है।
