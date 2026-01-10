आजमगढ़ में तेज रफ़्तार बाइक हुई अनियंत्रित, ट्राली से टकराकर हो गया बड़ा हादसा



प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों युवक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान असीलपुर गांव के सामने चालक तेज रफ्तार पर बाइक से नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित मोटरसाइकिल सीधे सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे में घायल युवकों की पहचान शिवा पुत्र वेद बंसी (30 वर्ष), छोटू पुत्र झीनक (19 वर्ष) और रितेश यादव पुत्र रमेश (20 वर्ष) के रूप में हुई है। तीनों युवक ग्राम मोलनापुर के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी।