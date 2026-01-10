Azamgarh News: अचानक तड़तड़ाई गोलियां, 3 पशु तस्करों का हुआ एनकाउंटर, मचा कोहराम

Azamgarh news, Pic- patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद पुलिस को अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। तरवां थाना क्षेत्र में देर रात वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में गौकशी गिरोह का सक्रिय सदस्य एकरार पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अलग-अलग स्थानों पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने दो अन्य शातिर बदमाशों को भी दबोच लिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडेय के पर्यवेक्षण में तरवां थाना पुलिस रात में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पकड़ी मोड़ से आगे पकड़ीकला मार्ग पर बिना नंबर प्लेट की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो चालक भागने लगा और फिसलकर गिर पड़ा।
खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। मौके का फायदा उठाकर उसका एक साथी अंधेरे में फरार हो गया। घायल अवस्था में पकड़े गए आरोपी की पहचान एकरार निवासी कस्बा देवगांव, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सीओ लालगंज भूपेश पांडेय ने बताया कि एकरार संगठित गिरोह के साथ मिलकर पशु चोरी और गौकशी की वारदातों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे शामिल हैं।
फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं, जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अन्य मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी
