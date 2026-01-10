Azamgarh News: अचानक तड़तड़ाई गोलियां, 3 पशु तस्करों का हुआ एनकाउंटर, मचा कोहराम



पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडेय के पर्यवेक्षण में तरवां थाना पुलिस रात में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पकड़ी मोड़ से आगे पकड़ीकला मार्ग पर बिना नंबर प्लेट की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो चालक भागने लगा और फिसलकर गिर पड़ा।