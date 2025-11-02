Azamgarh News: तमंचे से निकली गोली से एक व्यक्ति की मौत, टेस्टिंग करते समय चली गोली



प्राप्त जानकारी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के कस्बा खास में मृतक अंकित गुप्ता (22 वर्ष) अपने दो दोस्तों आलोक सिंह और हेमंत राव के साथ अपने ही घर में कट्टे की टेस्टिंग कर रहा था। अचानक से कट्टे से गोली चल गई जो सीधे युवक के सीने में धंस गई।दोनों दोस्तों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया ,जहां पर अंकित गुप्ता की मौत हो गई।