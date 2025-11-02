Azamgarh News: तमंचे से निकली गोली से एक व्यक्ति की मौत, टेस्टिंग करते समय चली गोली

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र में युवक की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना से संबंधित अन्य पहलुओं की भी गंभीरता से जांच की जा रही है।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और घटना की संपूर्ण जांच प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के कस्बा खास में मृतक अंकित गुप्ता (22 वर्ष) अपने दो दोस्तों आलोक सिंह और हेमंत राव के साथ अपने ही घर में कट्टे की टेस्टिंग कर रहा था। अचानक से कट्टे से गोली चल गई जो सीधे युवक के सीने में धंस गई।दोनों दोस्तों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया ,जहां पर अंकित गुप्ता की मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि ये दोनों दोस्त ही अंकित को अस्पताल ले गए थे। पुलिस इसमें से अंकित को हिरासत में ले कर पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरा दोस्त हेमंत राव फरार चल रहा है।
