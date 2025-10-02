Azamgarh News: शादी से आहत युवक ने भाई को वीडियो भेज कर की आत्महत्या

Azamgarh news, Pc: Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के बिछियापुर गांव स्थित शारदा सहायक खंड-32 नहर में मंगलवार को जौनपुर निवासी एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शव बरामद किया गया।
जानकारी के अनुसार, जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के जैगहां गांव निवासी विजय गुप्ता (26) पुत्र शशिकांत अपनी शादी टूटने से आहत था। घटना से पहले उसने बंगलुरु में रह रहे अपने बड़े भाई को एक वीडियो भेजकर आत्महत्या करने की सूचना दी और इसके बाद नहर में कूद गया।
वीडियो मिलने के बाद रोते-बिलखते भाई ने गांव में मौजूद पड़ोसियों को जानकारी दी। पड़ोसियों ने तुरंत दीदारगंज थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह को सूचना दी। इसके बाद पुलिस व मार्टिनगंज चौकी प्रभारी पंकज सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से तलाश शुरू की। लगभग चार घंटे बाद युवक का शव नहर से बरामद किया गया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग