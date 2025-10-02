Azamgarh News: शादी से आहत युवक ने भाई को वीडियो भेज कर की आत्महत्या

वीडियो मिलने के बाद रोते-बिलखते भाई ने गांव में मौजूद पड़ोसियों को जानकारी दी। पड़ोसियों ने तुरंत दीदारगंज थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह को सूचना दी। इसके बाद पुलिस व मार्टिनगंज चौकी प्रभारी पंकज सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से तलाश शुरू की। लगभग चार घंटे बाद युवक का शव नहर से बरामद किया गया।