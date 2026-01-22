Azamgarh News: फोर्स की उपस्थिति में हुआ अमीन के शव का पोस्टमार्टम, पुत्र ने महिला के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा



परिजनों के अनुसार धमकियों के बाद सुरेश उपाध्याय मानसिक रूप से भयभीत थे और परिवार से कहते थे कि जिन लोगों से उनका सामना हुआ है, वे प्रभावशाली और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। विकास का आरोप है कि रूबी सिंह उर्फ आकांक्षा सिंह, उसके पति ओम प्रकाश सिंह और उसके चाचा ने मिलकर उनके पिता का अपहरण कर हत्या की और शव खेत में फेंक दिया।

नगर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि ओम प्रकाश सिंह, रूबी सिंह उर्फ आकांक्षा सिंह और रूबी सिंह के चाचा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।