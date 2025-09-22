Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: लोको पायलट की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी भाजपा नेता को मिली जमानत

लोको पायलट दुर्गेश कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी भाजपा नेता ज्ञानेंद्र मिश्रा को जमानत प्रदान कर दी है। अदालत के इस फैसले से मृतक के परिजनों में निराशा का माहौल है, जबकि बचाव पक्ष ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की जीत करार दिया है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 22, 2025

Azamgarh news
Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh News: आज़मगढ़ जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नौशहरा वार्ड निवासी लोको पायलट दुर्गेश कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी भाजपा नेता ज्ञानेंद्र मिश्रा को जमानत प्रदान कर दी है। अदालत के इस फैसले से मृतक के परिजनों में निराशा का माहौल है, जबकि बचाव पक्ष ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की जीत करार दिया है।

रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात दुर्गेश कुमार की 7 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दुर्गेश ने अपनी मौत के लिए भाजपा नेता ज्ञानेंद्र मिश्रा और एक युवती को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मिश्रा समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की थी।

पर्याप्त साक्ष्य ले अभाव में मिली जमानत

अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि उनके मुवक्किल के निर्दोष होने के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका स्वीकार की है और सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

वहीं, मृतक दुर्गेश कुमार के परिजनों ने अदालत के फैसले पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है। फिलहाल शेष पांच आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 10:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: लोको पायलट की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी भाजपा नेता को मिली जमानत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.