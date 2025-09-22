Azamgarh News: लोको पायलट की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी भाजपा नेता को मिली जमानत

रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात दुर्गेश कुमार की 7 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दुर्गेश ने अपनी मौत के लिए भाजपा नेता ज्ञानेंद्र मिश्रा और एक युवती को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मिश्रा समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की थी।