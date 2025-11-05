Azamgarh News: भाई ने की भाई की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा, भूमि को लेकर था विवाद

जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को रामभवन पाण्डेय ने थाने में तहरीर दी थी कि उनके भाई त्रिभुवन पाण्डेय की हत्या श्रीराम यादव ने की है और शव को नदी किनारे फेंक दिया गया है। इस पर मुकदमा संख्या 295/25 धारा 103(1) बीएनएस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान रामभवन पाण्डेय, आदित्य पाण्डेय, दीनदयाल पाण्डेय और अमरनाथ यादव के नाम सामने आए, जिसके बाद धारा 238 बीएनएस बढ़ाई गई।