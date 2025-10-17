Azamgarh News: जिला कारागार से पैसे निकालने के मामले में सह अभियुक्त महिला गिरफ्तार

जांच में पाया गया कि बंदियों ने वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद और चौकीदार अवधेश कुमार पाण्डेय की मदद से जेल अधीक्षक की चेकबुक निकालकर फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से धनराशि का दुरुपयोग किया। कारागार के सभी खातों की पासबुक और चेकबुक की अभिरक्षा मुशीर अहमद के पास थी, जबकि बैंक संबंधी कार्य चौकीदार अवधेश पाण्डेय करता था।