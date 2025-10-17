Azamgarh News: जिला कारागार से पैसे निकालने के मामले में सह अभियुक्त महिला गिरफ्तार

Azamgarh news
Azamgarh News: आजमगढ़ कारागार के सरकारी खाते से धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने के प्रकरण में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त के सहयोग में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की।
मामले में वादी मुकदमा जेल अधीक्षक (अब निलंबित) आदित्य कुमार द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गई थी कि जिला कारागार के सरकारी खाते से ₹52,85,000 की अवैध निकासी की गई है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि बंदी रामजीत यादव उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय यादव के खाते में ₹2,60,000 ट्रांसफर किए गए थे।
जांच में पाया गया कि बंदियों ने वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद और चौकीदार अवधेश कुमार पाण्डेय की मदद से जेल अधीक्षक की चेकबुक निकालकर फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से धनराशि का दुरुपयोग किया। कारागार के सभी खातों की पासबुक और चेकबुक की अभिरक्षा मुशीर अहमद के पास थी, जबकि बैंक संबंधी कार्य चौकीदार अवधेश पाण्डेय करता था।
विवेचना के दौरान सतमी देवी पत्नी रामासरे और नीतू पत्नी रामजीत यादव, दोनों निवासी ग्राम जमुवा सागर, पोस्ट पतिलागौसपुर, थाना बिलरियागंज, के नाम सामने आए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्ता सतमी देवी (55 वर्ष) को रोडवेज परिसर, आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग