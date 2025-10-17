Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: जिला कारागार से पैसे निकालने के मामले में सह अभियुक्त महिला गिरफ्तार

कारागार के सरकारी खाते से धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने के प्रकरण में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त के सहयोग में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की।

less than 1 minute read

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Oct 17, 2025

Azamgarh news

Azamgarh news

Azamgarh News: आजमगढ़ कारागार के सरकारी खाते से धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने के प्रकरण में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त के सहयोग में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की।

मामले में वादी मुकदमा जेल अधीक्षक (अब निलंबित) आदित्य कुमार द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गई थी कि जिला कारागार के सरकारी खाते से ₹52,85,000 की अवैध निकासी की गई है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि बंदी रामजीत यादव उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय यादव के खाते में ₹2,60,000 ट्रांसफर किए गए थे।

जांच में हुआ खुलासा

जांच में पाया गया कि बंदियों ने वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद और चौकीदार अवधेश कुमार पाण्डेय की मदद से जेल अधीक्षक की चेकबुक निकालकर फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से धनराशि का दुरुपयोग किया। कारागार के सभी खातों की पासबुक और चेकबुक की अभिरक्षा मुशीर अहमद के पास थी, जबकि बैंक संबंधी कार्य चौकीदार अवधेश पाण्डेय करता था।

विवेचना के दौरान सतमी देवी पत्नी रामासरे और नीतू पत्नी रामजीत यादव, दोनों निवासी ग्राम जमुवा सागर, पोस्ट पतिलागौसपुर, थाना बिलरियागंज, के नाम सामने आए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्ता सतमी देवी (55 वर्ष) को रोडवेज परिसर, आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 10:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: जिला कारागार से पैसे निकालने के मामले में सह अभियुक्त महिला गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े मामले में आजमगढ़ पुलिस ने आरोपी को गुड़गांव से किया गिरफ्तार

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 18 क्विंटल से अधिक मिठाई बरामद

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: साइबर अपराधी ने बनाया एसपी का फर्जी हस्ताक्षर, गिरफ्तार

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: 28 कुंतल नकली मिठाइयां बरामद, त्योहारों पर खपाने की थी तैयारी

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: बैंक में तीन ग्राहकों के खाते से बिना सहमति निकाले गए लगभग 26 लाख रुपए, मचा हड़कंप

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.