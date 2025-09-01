Azamgarh News: गृहमंत्रालय के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन सतर्क

साथ ही, थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि संदिग्ध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की आख्या ईमेल के माध्यम से साइबर सेल को भेजी जाए और उसकी हार्ड कॉपी भी प्रमाणित रूप से उपलब्ध कराई जाए। पुलिस ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।