आजमगढ़

Azamgarh News: गृहमंत्रालय के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन सतर्क

साइबर क्राइम मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त पत्र के मुताबिक, जांच में यह मामला थाना सरायमीर से जुड़ा पाया गया है। रिपोर्ट में संदिग्ध की पहचान मोहम्मद दानिश पुत्र शहाबुद्दीन, निवासी-61, चुडीहार साउथ, सरायमीर के रूप में हुई है। बताया गया है कि उसका फेसबुक अकाउंट पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 01, 2025

Azamgarh news
Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले साइबर क्राइम पुलिस ने थाना सरायमीर क्षेत्र में फेसबुक के माध्यम से अश्लील सामग्री अपलोड करने के मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। यह मामला NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर सामने आया है, जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय के साइबर पुलिस पोर्टल से प्राप्त हुई थी।

साइबर क्राइम मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त पत्र के मुताबिक, जांच में यह मामला थाना सरायमीर से जुड़ा पाया गया है। रिपोर्ट में संदिग्ध की पहचान मोहम्मद दानिश पुत्र शहाबुद्दीन, निवासी-61, चुडीहार साउथ, सरायमीर के रूप में हुई है। बताया गया है कि उसका फेसबुक अकाउंट पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक है।

पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि रिपोर्ट में उपलब्ध तथ्यों और तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए साइबर क्राइम सेल, रानी की सराय से संवेदनशील डाटा की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने हेतु थाना प्रभारी के हस्ताक्षरयुक्त प्राधिकार पत्र और पेन ड्राइव के साथ अधिकृत कर्मचारी भेजने के आदेश दिए गए हैं।

साथ ही, थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि संदिग्ध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की आख्या ईमेल के माध्यम से साइबर सेल को भेजी जाए और उसकी हार्ड कॉपी भी प्रमाणित रूप से उपलब्ध कराई जाए। पुलिस ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

01 Sept 2025 06:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: गृहमंत्रालय के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन सतर्क

