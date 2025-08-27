Azamgarh News: स्कूलों में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, एक शिक्षक पर गिरी गाज, मचा हड़कंप

डीएम ने यह भी कहा कि जिन विषयों में छात्र फेल हो रहे हैं, उन विषयों के संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय के बाहर संपर्क मार्ग पर जल जमाव और गड्ढों की समस्या को एक सप्ताह में ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि तय समय में सुधार न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।