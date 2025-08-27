Azamgarh News: स्कूलों में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, एक शिक्षक पर गिरी गाज, मचा हड़कंप

आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आश्रम पद्धति विद्यालय, मूसेपुर और अटल आवासीय विद्यालय, गंभीरवन का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों की पढ़ाई, भोजन, छात्रावास की स्थिति और विद्यालय परिसर की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आने पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
मूसेपुर विद्यालय में जिलाधिकारी ने कक्षा 6, 8, 11 और 12 के छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने बताया कि कुछ शिक्षक अनियमित रहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। भोजन की गुणवत्ता और खेल सुविधाओं की कमी की भी शिकायत मिली। डीएम ने उपस्थिति पंजिका जांची तो तीन शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इनमें से एक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।
भोजन की जांच में चावल की गुणवत्ता खराब पाई गई। इस पर आपूर्तिकर्ता फर्म को नोटिस जारी करते हुए 5% भुगतान कटौती का आदेश दिया गया। चावल और दाल के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। छात्रावास में नाली का पानी जमा मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और समाज कल्याण अधिकारी को हर हफ्ते निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डीएम ने यह भी कहा कि जिन विषयों में छात्र फेल हो रहे हैं, उन विषयों के संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय के बाहर संपर्क मार्ग पर जल जमाव और गड्ढों की समस्या को एक सप्ताह में ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि तय समय में सुधार न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।