Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर DM ने की सख्त कार्रवाई, बीएलओ व लेखपाल निलंबित

जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने विधानसभा क्षेत्र लालगंज (351) के कम प्रगति वाले बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यापक अनियमितताएं सामने आने पर DM ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए मौके पर ही कई कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Nov 26, 2025

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh SIR News: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने विधानसभा क्षेत्र लालगंज (351) के कम प्रगति वाले बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यापक अनियमितताएं सामने आने पर DM ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए मौके पर ही कई कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

सबसे खराब स्थिति बूथ नंबर 407 (प्राथमिक विद्यालय शाहपुर) की मिली, जहां तैनात बीएलओ रफीउल्लाह (शिक्षा मित्र) ने फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन में भारी लापरवाही बरती। DM ने तत्काल प्रभाव से रफीउल्लाह को निलंबित करने का आदेश दिया।

कार्य में लापरवाही पर हुआ एक्शन

इसी तरह बूथ नंबर 385 (प्रा.वि. उधरा कूबा) और बूथ नंबर 383 (शिवका प्रा.वि.) में लेखपाल/सुपरवाइजर विनोद कुमार यादव द्वारा बीएलओ इंदु देवी व प्रीति सिंह दीपा को आवश्यक जानकारी व सहयोग न देने की शिकायत मिली। DM ने विनोद कुमार यादव को भी तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

बूथ नंबर 361, 362 और 363 की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। यहां तैनात बीएलओ अनिल कुमार (अनुदेशक), प्रेम शीला देवी और मीरा प्रजापति (दोनों आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां) को DM ने कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि सभी फॉर्म शीघ्र एकत्र कर डिजिटाइजेशन का कार्य तुरंत पूरा करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य अत्यंत संवेदनशील है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य कमजोर बूथों का भी औचक निरीक्षण किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 02:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर DM ने की सख्त कार्रवाई, बीएलओ व लेखपाल निलंबित

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: मारपीट केस में घूस मांगना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, निलंबन के बाद लिए गए हिरासत में

Police
आजमगढ़

Azamgarh News: मदरसे में बड़ा फर्जीवाड़ा, विदेशी नागरिकता के बावजूद लेते रहे सैलरी, 4 अधिकारी निलंबित

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: दिल्ली के लाल किला विस्फोट कांड का तार जुड़ा आजमगढ़ से, हरकत में आई पुलिस

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, दो बदमाशों का हुआ एनकाउंटर

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: जिले में फिर तड़तड़ाई गोलियां, कुख्यात अपराधी का हुआ एनकाउंटर

Azamgarh news
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.