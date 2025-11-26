Azamgarh News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर DM ने की सख्त कार्रवाई, बीएलओ व लेखपाल निलंबित

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh SIR News: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने विधानसभा क्षेत्र लालगंज (351) के कम प्रगति वाले बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यापक अनियमितताएं सामने आने पर DM ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए मौके पर ही कई कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
सबसे खराब स्थिति बूथ नंबर 407 (प्राथमिक विद्यालय शाहपुर) की मिली, जहां तैनात बीएलओ रफीउल्लाह (शिक्षा मित्र) ने फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन में भारी लापरवाही बरती। DM ने तत्काल प्रभाव से रफीउल्लाह को निलंबित करने का आदेश दिया।
इसी तरह बूथ नंबर 385 (प्रा.वि. उधरा कूबा) और बूथ नंबर 383 (शिवका प्रा.वि.) में लेखपाल/सुपरवाइजर विनोद कुमार यादव द्वारा बीएलओ इंदु देवी व प्रीति सिंह दीपा को आवश्यक जानकारी व सहयोग न देने की शिकायत मिली। DM ने विनोद कुमार यादव को भी तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
बूथ नंबर 361, 362 और 363 की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। यहां तैनात बीएलओ अनिल कुमार (अनुदेशक), प्रेम शीला देवी और मीरा प्रजापति (दोनों आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां) को DM ने कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि सभी फॉर्म शीघ्र एकत्र कर डिजिटाइजेशन का कार्य तुरंत पूरा करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य अत्यंत संवेदनशील है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य कमजोर बूथों का भी औचक निरीक्षण किया जाएगा।
