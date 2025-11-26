Azamgarh News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर DM ने की सख्त कार्रवाई, बीएलओ व लेखपाल निलंबित

Azamgarh SIR News: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने विधानसभा क्षेत्र लालगंज (351) के कम प्रगति वाले बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यापक अनियमितताएं सामने आने पर DM ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए मौके पर ही कई कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।