Azamgarh News: डीएम ने आठ अभियुक्तों पर की गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, 2 करोड़ के एग्रीमेंट, फर्जी बैनामा और चेक पर जबरदस्ती साइन कराने का था मामला

गैंग लीडर कृष्णाचंद राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, और उसके साथियों—निगम राय, रेनू राय, लवकुश यादव, मुन्नु खां, राशिद, मोहम्मद जाहिद शेख उर्फ गुड्डू और संतोष राय पर आरोप है कि इन्होंने 18 अप्रैल 2025 को ग्राम शाहपुर निवासी रामचेत यादव को बहला-फुसलाकर व शराब पिलाकर उसकी 2 करोड़ रुपये की ज़मीन का एग्रीमेंट और बैनामा करा लिया। इसके बाद पीड़ित का अपहरण कर उससे चेकबुक पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए और रकम अपने खातों में जमा कर ली।