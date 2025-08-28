Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: डीएम ने आठ अभियुक्तों पर की गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, 2 करोड़ के एग्रीमेंट, फर्जी बैनामा और चेक पर जबरदस्ती साइन कराने का था मामला

गैंग लीडर कृष्णाचंद राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, और उसके साथियों—निगम राय, रेनू राय, लवकुश यादव, मुन्नु खां, राशिद, मोहम्मद जाहिद शेख उर्फ गुड्डू और संतोष राय पर आरोप है कि इन्होंने 18 अप्रैल 2025 को ग्राम शाहपुर निवासी रामचेत यादव को बहला-फुसलाकर व शराब पिलाकर उसकी 2 करोड़ रुपये की ज़मीन का एग्रीमेंट और बैनामा करा लिया। इसके बाद पीड़ित का अपहरण कर उससे चेकबुक पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए और रकम अपने खातों में जमा कर ली।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 28, 2025

Azamgarh news
Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh Crime: आज़मगढ़ जिले में 2 करोड़ रुपये मूल्य की ज़मीन हड़पने और अपहरण कर जबरन चेकबुक पर हस्ताक्षर कराने के मामले में आठ अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है।

गैंग लीडर कृष्णाचंद राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, और उसके साथियों—निगम राय, रेनू राय, लवकुश यादव, मुन्नु खां, राशिद, मोहम्मद जाहिद शेख उर्फ गुड्डू और संतोष राय पर आरोप है कि इन्होंने 18 अप्रैल 2025 को ग्राम शाहपुर निवासी रामचेत यादव को बहला-फुसलाकर व शराब पिलाकर उसकी 2 करोड़ रुपये की ज़मीन का एग्रीमेंट और बैनामा करा लिया। इसके बाद पीड़ित का अपहरण कर उससे चेकबुक पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए और रकम अपने खातों में जमा कर ली।

इस गिरोह के खिलाफ मार्च 2025 में थाना जीयनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो चुकी है। अब जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सभी अभियुक्तों पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। पुलिस द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 10:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: डीएम ने आठ अभियुक्तों पर की गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, 2 करोड़ के एग्रीमेंट, फर्जी बैनामा और चेक पर जबरदस्ती साइन कराने का था मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.