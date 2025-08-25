Azamgarh News: बीजेपी नेता पर डॉक्टर दंपत्ति ने लगाया वसूली और जमीन कब्जाने का आरोप

डॉक्टर का आरोप है कि 20 अगस्त 2025 को मयंक कुमार गुप्ता (पुत्र श्याम सुंदर गुप्ता, निवासी हर्रा की चुगी) 15-20 साथियों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचा और मजदूरों व ठेकेदार को गाली-गलौज कर काम बंद करने की धमकी दी। डॉक्टर दंपति का कहना है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो मयंक गुप्ता ने खुद को भाजपा का नेता और कोषाध्यक्ष बताते हुए 10 लाख रुपये की मांग की। पैसे देने से इनकार करने पर उन्होंने निर्माण कार्य न होने देने की धमकी दी।