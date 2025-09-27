Azamgarh News: नशे में धुत युवक ने नबागलिक का दबाया मुंह, महिलाओं ने किया रोड जाम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शराब ठेके से करीब 500 मीटर दूर आरोपी युवक ने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ छेड़खानी की, जिससे वह घायल हो गई। बच्ची की चीख सुनकर आसपास की महिलाएं मौके पर पहुंचीं और शोर मचाया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।