Azamgarh News: नशे में धुत युवक ने नबागलिक का दबाया मुंह, महिलाओं ने किया रोड जाम

Azamgarh News: आज़मगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के पीपरौटी महुला गांव में शुक्रवार की शाम 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शराब के नशे में धुत युवक द्वारा छेड़खानी की घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। आक्रोशित लोगों ने शाम छह से सात बजे तक आज़मगढ़-गोरखपुर मार्ग पर महुला बाजार में जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शराब ठेके से करीब 500 मीटर दूर आरोपी युवक ने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ छेड़खानी की, जिससे वह घायल हो गई। बच्ची की चीख सुनकर आसपास की महिलाएं मौके पर पहुंचीं और शोर मचाया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर शराब ठेका हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि ठेके के चलते क्षेत्र में आए दिन महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं। इस दौरान महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचीं और जमकर विरोध दर्ज कराया।