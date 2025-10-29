Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: सीडीपीओ के निरीक्षण में सारे बच्चे मिले अनुपस्थित, शिक्षक आपस में कर रहे थे बातें

मुरारपुर प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय का बुधवार को सीडीपीओ उमेश चंद्र पाण्डेय ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिला। विद्यालय में तैनात शिक्षक और रसोइए आपस में बैठकर पंचायत करते नजर आए।

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Oct 29, 2025

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

School News: आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक के मुरारपुर प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय का बुधवार को सीडीपीओ उमेश चंद्र पाण्डेय ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिला। विद्यालय में तैनात शिक्षक और रसोइए आपस में बैठकर पंचायत करते नजर आए।

विद्यालय में कुल 107 बच्चों का नामांकन है, लेकिन निरीक्षण के समय एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। वहीं, नौ में से एक शिक्षक बिना आवेदन के अनुपस्थित पाया गया। विद्यालय में नौ शिक्षक और तीन रसोइयों की तैनाती है।

जानिए क्या मिला निरीक्षण में

सीडीपीओ उमेश चंद्र पाण्डेय ने बताया कि विद्यालय में हफ्तों से सफाई नहीं हुई है। जब शिक्षकों से बच्चों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल किया गया, तो कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका और सभी एक-दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी है।

खंड शिक्षा अधिकारी (अजमतगढ़) कुलदीप नारायण सिंह ने बताया कि उन्हें इस प्रकरण की जानकारी पहले नहीं थी। उन्होंने कहा, “आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। यह प्रधानाध्यापक की लापरवाही का मामला है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।”

जिले में बच्चों और शिक्षकों की अनुपस्थिति का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार निरीक्षणों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और बच्चे अनुपस्थित पाए गए हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 10:31 pm

Published on:

29 Oct 2025 10:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: सीडीपीओ के निरीक्षण में सारे बच्चे मिले अनुपस्थित, शिक्षक आपस में कर रहे थे बातें

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: पत्नी के सामने ही पति ने फांसी लगा कर दी जान, मचा हड़कंप

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: जमीनी विवाद में फावड़े से मारकर एक व्यक्ति की हत्या, मचा कोहराम

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: विवाद के बाद पुलिस ने कराया विवाह, दोनो भागे थे घर से

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: अराजक तत्वों ने डीह काली की मूर्ति को किया खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: कांग्रेस नेता राम प्रताप यादव का निधन, संपत्ति विवाद में बेटों के बीच हंगामा

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.