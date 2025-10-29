Azamgarh News: सीडीपीओ के निरीक्षण में सारे बच्चे मिले अनुपस्थित, शिक्षक आपस में कर रहे थे बातें

Azamgarh news,Pic- Patrika
School News: आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक के मुरारपुर प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय का बुधवार को सीडीपीओ उमेश चंद्र पाण्डेय ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिला। विद्यालय में तैनात शिक्षक और रसोइए आपस में बैठकर पंचायत करते नजर आए।
विद्यालय में कुल 107 बच्चों का नामांकन है, लेकिन निरीक्षण के समय एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। वहीं, नौ में से एक शिक्षक बिना आवेदन के अनुपस्थित पाया गया। विद्यालय में नौ शिक्षक और तीन रसोइयों की तैनाती है।
सीडीपीओ उमेश चंद्र पाण्डेय ने बताया कि विद्यालय में हफ्तों से सफाई नहीं हुई है। जब शिक्षकों से बच्चों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल किया गया, तो कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका और सभी एक-दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी है।
खंड शिक्षा अधिकारी (अजमतगढ़) कुलदीप नारायण सिंह ने बताया कि उन्हें इस प्रकरण की जानकारी पहले नहीं थी। उन्होंने कहा, “आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। यह प्रधानाध्यापक की लापरवाही का मामला है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।”
जिले में बच्चों और शिक्षकों की अनुपस्थिति का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार निरीक्षणों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और बच्चे अनुपस्थित पाए गए हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
