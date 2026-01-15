Azamgarh News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध की मौत, मचा कोहराम



मृतक अपने पीछे पत्नी इशराजी समेत दो पुत्र सियाराम यादव और हरिराम यादव को छोड़ गए हैं। दोनों पुत्र रोजगार के सिलसिले में बाहर प्रदेश में रहते हैं। वृद्ध की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

इस संबंध में कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी