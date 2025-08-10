Azamgarh News: आजमगढ़ में बुजुर्ग की सिर पर वार कर हत्या, इलाके में सनसनी

Azamgarh news: आजमगढ़ बरदह थाना क्षेत्र के उसरगांवां में शुक्रवार की रात 75 वर्षीय बुजुर्ग राजबहादुर सिंह की नुकीले हथियार से सिर पर वार कर नृशंस हत्या कर दी गई। सुबह ग्रामीणों ने उनका शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।