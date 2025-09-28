Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: रेस्टोरेंट में बेटी और उसके दोस्त को गोली मारने वाला पिता गिरफ्तार, बेटी की हो गई है मौत

देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज बाइपास स्थित एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। पकड़ी खुर्द गांव निवासी नीरज सिंह ने अपनी बेटी और उसके दोस्त पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर झोंक दिया। गोली लगने से बेटी अक्षरा सिंह (15) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त आदित्य सिंह (20) गंभीर रूप से घायल हो गया।

less than 1 minute read

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Sep 28, 2025

Azamgarh news

Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh Crime: आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज बाइपास स्थित एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। पकड़ी खुर्द गांव निवासी नीरज सिंह ने अपनी बेटी और उसके दोस्त पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर झोंक दिया। गोली लगने से बेटी अक्षरा सिंह (15) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त आदित्य सिंह (20) गंभीर रूप से घायल हो गया।

मामले की तहरीर घायल युवक की मां रंजना सिंह ने पुलिस को दी। तहरीर के आधार पर आरोपी पिता नीरज सिंह के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया।

जानकारी के अनुसार, मृतका अक्षरा सिंह कक्षा-10 की छात्रा थी और नजदीकी निजी विद्यालय में पढ़ाई करती थी। उसी स्कूल में उसकी मां शशिकला सिंह अध्यापिका हैं। वहीं, मसीरपुर गांव निवासी आदित्य सिंह के साथ अक्षरा की दोस्ती को लेकर पिता नीरज सिंह नाराज रहते थे। चर्चा थी कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, हालांकि युवक की मां ने इसे केवल दोस्ती बताया।

पुलिस ने क्या कुछ बताया जानिए

पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि देवगांव पुलिस ने आरोपी को क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया है। डीआईजी कार्यालय में समर्पण की बात सही नहीं है। आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है।

पोस्टमार्टम के बाद अक्षरा का शनिवार को राजघाट पर दाह संस्कार कर दिया गया। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2025 08:51 am

Published on:

28 Sept 2025 08:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: रेस्टोरेंट में बेटी और उसके दोस्त को गोली मारने वाला पिता गिरफ्तार, बेटी की हो गई है मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: मेंहदी लगाने गई ब्यूटी पार्लर संचालिका लापता, नहीं लग रहा कोई सुराग

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: किशोरी से छेड़खानी के आरोपी का एनकाउंटर

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgaeh News: पिता की गोली से घायल बेटी की मौत, वहीं बेटी का प्रेमी गंभीर हाल में वाराणसी एडमिट

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: नशे में धुत युवक ने नबागलिक का दबाया मुंह, महिलाओं ने किया रोड जाम

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: रेस्टोरेंट में बैठे पुत्री और उसके पुरुष मित्र को पिता ने मारी गोली, हालत गंभीर, वाराणसी रेफर

आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.