Azamgarh News: रेस्टोरेंट में बेटी और उसके दोस्त को गोली मारने वाला पिता गिरफ्तार, बेटी की हो गई है मौत

देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज बाइपास स्थित एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। पकड़ी खुर्द गांव निवासी नीरज सिंह ने अपनी बेटी और उसके दोस्त पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर झोंक दिया। गोली लगने से बेटी अक्षरा सिंह (15) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त आदित्य सिंह (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। less than 1 minute read