आजमगढ़

Azamgarh News: वीडियो कॉल पर था पिता, बेटी लटक गई फंदे से, मचा कोहराम

छात्रा की पहचान आजमगढ़ जनपद के टेढ़िया मस्जिद के पास रहने वाली 20 वर्षीय इंशा फातिमा पुत्री मोहम्मद नवाब खान के रूप में हुई है। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा की पढ़ाई कर रही थी। इंशा सरोजिनी नायडू (एसएन) हॉल में कमरा संख्या 113-बी में एक अन्य छात्रा के साथ रहती थी।

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Jan 13, 2026

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में सोमवार देर शाम एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की दुखद घटना सामने आई है। छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय वह अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जो सऊदी अरब में रहते हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र समुदाय में शोक की लहर फैल गई है।


मृतक छात्रा की पहचान आजमगढ़ जनपद के टेढ़िया मस्जिद के पास रहने वाली 20 वर्षीय इंशा फातिमा पुत्री मोहम्मद नवाब खान के रूप में हुई है। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा की पढ़ाई कर रही थी। इंशा सरोजिनी नायडू (एसएन) हॉल में कमरा संख्या 113-बी में एक अन्य छात्रा के साथ रहती थी।


जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 7:15 बजे इंशा अपने कमरे में अकेली थी। इसी दौरान वह अपने पिता से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही थी। बातचीत के दौरान ही उसने दुपट्टे की मदद से पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कॉल के दौरान अचानक संपर्क टूटने पर पिता को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने एएमयू में कार्यरत एक रिश्तेदार को तत्काल इसकी सूचना दी।

पिता से बातचीत के दौरान ही कर ली आत्महत्या


सूचना मिलते ही रिश्तेदार और विश्वविद्यालय के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोलकर छात्रा को नीचे उतारा। आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।


घटना की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। इस हृदयविदारक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं एएमयू परिसर में शोक का माहौल व्याप्त है।

