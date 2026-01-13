Azamgarh News: वीडियो कॉल पर था पिता, बेटी लटक गई फंदे से, मचा कोहराम

Azamgarh News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में सोमवार देर शाम एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की दुखद घटना सामने आई है। छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय वह अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जो सऊदी अरब में रहते हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र समुदाय में शोक की लहर फैल गई है।