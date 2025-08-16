Azamgarh News: पहले प्रेमविवाह, फिर हत्या, मायके वालों ने लगाया दहेज मांगने का आरोप

Azamgarh Crime News: जिले तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला गांव की 18 वर्षीय विवाहित महिला प्रीति का शव शुक्रवार की सुबह मंगई नदी में उतराया मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, प्रीति की शादी पिछले वर्ष 21 नवंबर 2024 को जहानागंज थाना क्षेत्र के नेतपुर निवासी सूरज कुमार से मंदिर में कराई गई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष दहेज को लेकर प्रीति के साथ मारपीट करने लगा। इस बीच कई बार पंचायत हुई और मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन समझौते के बाद शांत हो गया।
गुरुवार को पति सूरज अपनी पत्नी को साथ लेकर कहीं गया था, लेकिन शाम तक अकेले घर लौटा। अगले दिन सुबह रासेपुर गांव के पास मंगई नदी में प्रीति का शव उतराया मिला। शव के पास से आधार कार्ड और ई-श्रम कार्ड भी बरामद हुए, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतका की पहचान कराई।
मृतका के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए प्रीति की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। उन्होंने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।