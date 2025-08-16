Azamgarh News: पहले प्रेमविवाह, फिर हत्या, मायके वालों ने लगाया दहेज मांगने का आरोप

जानकारी के अनुसार, प्रीति की शादी पिछले वर्ष 21 नवंबर 2024 को जहानागंज थाना क्षेत्र के नेतपुर निवासी सूरज कुमार से मंदिर में कराई गई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष दहेज को लेकर प्रीति के साथ मारपीट करने लगा। इस बीच कई बार पंचायत हुई और मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन समझौते के बाद शांत हो गया।