Azamgarh News: अधिकारियों से अभद्रता में नप गए गुरुजी, एक दिन का रुका वेतन, कार्यालय प्रवेश पर भी लगी रोक

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज, सुंदरपुर भीमवर में तैनात हिंदी प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और बिना सूचना अनुपस्थित रहने के आरोप में उनका एक दिन का वेतन रोका गया है। इसके साथ ही उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है।