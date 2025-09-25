Azamgarh News: झाड़फूंक के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित

इसहाकपुर विद्यालय में प्रधानाध्यापक इम्तियाज अहमद पर झाड़फूंक करने और अन्य अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस मामले में स्थानीय बस्तियों और विद्यालय कर्मियों से पूछताछ भी की गई थी।