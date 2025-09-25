Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: झाड़फूंक के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित

इसहाकपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अहमद को झाड़फूंक के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक ने की।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 25, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh News: बरदह थाना क्षेत्र के इसहाकपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अहमद को झाड़फूंक के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक ने की।

मंगलवार को ठेकमा शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों का बीएसए ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसहाकपुर, पारा और पीएम श्री विद्यालय गोड़हरा की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई।

जानिए पूरी घटना

इसहाकपुर विद्यालय में प्रधानाध्यापक इम्तियाज अहमद पर झाड़फूंक करने और अन्य अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस मामले में स्थानीय बस्तियों और विद्यालय कर्मियों से पूछताछ भी की गई थी।

वहीं, पारा प्राथमिक विद्यालय में 589 बच्चों के नामांकन के बावजूद निरीक्षण के दौरान केवल सात बच्चे उपस्थित मिले। विद्यालय केवल शिक्षामित्र के भरोसे चलता मिला। इसी प्रकार गोड़हरा विद्यालय में भी अव्यवस्था और शैक्षिक कमियां पाई गईं।

बीएसए ने पारा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह, सहायक अध्यापक राजेश सिंह और शिक्षामित्र राजकुमार को बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया है और तीन दिनों में जवाब तलब किया है।

25 Sept 2025 03:05 pm

Azamgarh News: झाड़फूंक के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित

