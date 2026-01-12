Azamgarh News: तीन दिन पहले घर से गायब युवती का पेड़ से लटकता मिला शव, आरोपी अब्दुल को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार



बताया जा रहा है कि युवती तीन दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने बस्ती जिले के रूधौली थाना क्षेत्र के केहडिवा गांव निवासी अब्दुल मन्नान पुत्र जब्बार पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि युवक ने शादी का झांसा देकर करीब दो वर्षों तक युवती का शारीरिक शोषण किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार दिन पूर्व आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद युवती घर लौट आई थी।