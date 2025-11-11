Azamgarh News: फीस वसूली और एमडीएम गड़बड़ी में प्रधानाध्यापिका निलंबित, मचा हड़कंप

कोविड-19 अवधि में भी अनियमितताएं सामने आईं। जांच रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय को प्राथमिक स्तर पर 27.26 क्विंटल गेहूं और 54.13 क्विंटल चावल, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 19.28 क्विंटल गेहूं और 38.57 क्विंटल चावल प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद उपभोग रिपोर्ट में कम मात्रा दर्शाई गई और 86.30 क्विंटल खाद्यान्न का अभाव पाया गया। कनवर्जन मनी में भी ₹2.69 लाख से अधिक की विसंगति दर्ज की गई।