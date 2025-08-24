Azamgarh News: आजमगढ़ में चल रहा था अवैध हुक्का बार,तीन हुक्के बरामद, संचालक गिरफ्तार

सूचना के मुताबिक कैफे में बिना लाइसेंस हुक्का बार चलाया जा रहा था, जहां कम उम्र के युवाओं को नशे की लत लगाई जा रही थी। शनिवार को लालगंज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुभाष तिवारी को मुखबिर से इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कैफे के एक कमरे से धुआं निकलता देख पुलिस ने अंदर प्रवेश किया, जहां दो मेजों पर तीन हुक्के रखे मिले। संचालक विकास चौरसिया भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में वह लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।