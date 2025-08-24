Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ में चल रहा था अवैध हुक्का बार,तीन हुक्के बरामद, संचालक गिरफ्तार

हुक्का बार पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने टीकरगाढ़ चौराहे से भीरा रोड स्थित फ्रेंड्स प्वाइंट कैफे रेस्टोरेंट में छापा मारकर संचालक विकास चौरसिया (19 वर्ष) निवासी कटघर, लालगंज को गिरफ्तार किया। मौके से तीन हुक्के और संबंधित उपकरण बरामद किए गए।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 24, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh Crime: आजमगढ़ जनपद के देवगांव थाना पुलिस ने लालगंज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्का बार पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने टीकरगाढ़ चौराहे से भीरा रोड स्थित फ्रेंड्स प्वाइंट कैफे रेस्टोरेंट में छापा मारकर संचालक विकास चौरसिया (19 वर्ष) निवासी कटघर, लालगंज को गिरफ्तार किया। मौके से तीन हुक्के और संबंधित उपकरण बरामद किए गए।

सूचना के मुताबिक कैफे में बिना लाइसेंस हुक्का बार चलाया जा रहा था, जहां कम उम्र के युवाओं को नशे की लत लगाई जा रही थी। शनिवार को लालगंज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुभाष तिवारी को मुखबिर से इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कैफे के एक कमरे से धुआं निकलता देख पुलिस ने अंदर प्रवेश किया, जहां दो मेजों पर तीन हुक्के रखे मिले। संचालक विकास चौरसिया भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में वह लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस ने अभियुक्त को धारा 271 बीएनएस तथा 4/25 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत गिरफ्तार किया। हुक्का बार के कमरे को सील कर दिया गया। चूंकि अपराध जमानतीय था, इसलिए अभियुक्त को उसके पिता प्रवेश चौरसिया और चाचा प्रमोद चौरसिया द्वारा जमानत मुचलका भरने पर मौके पर ही रिहा कर दिया गया।

मामले की जांच उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह को सौंपी गई है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक सुभाष तिवारी, उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, कॉन्स्टेबल कमलेश कुमार सरोज, अजय कुमार पाल, दिनेशचंद्र यादव, सूर्यकांत तिवारी, प्रवीण दुबे और कमल चौरसिया शामिल रहे। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का स्पष्ट संदेश दिया गया है।

Published on:

24 Aug 2025 09:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: आजमगढ़ में चल रहा था अवैध हुक्का बार,तीन हुक्के बरामद, संचालक गिरफ्तार

