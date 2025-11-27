Patrika LogoSwitch to English

Azamgarh News: निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों की छुट्टियां 4 दिसंबर तक निरस्त

अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत चार नवंबर से चार दिसंबर तक निर्वाचक नामावली से जुड़े समस्त कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Nov 27, 2025

Azamgarh SIR News: आजमगढ़ अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत चार नवंबर से चार दिसंबर तक निर्वाचक नामावली से जुड़े समस्त कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

उन्होंने बताया कि लगभग तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी जिले में मात्र 42 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो पाया है। कार्य में तेजी लाने और इसे समय पर पूरा कराने के लिए मतदाताओं से गणना प्रपत्र संकलन तथा बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइजेशन से जुड़े सभी कर्मचारी आगामी चार दिसंबर तक किसी भी प्रकार के अवकाश पर नहीं रहेंगे।

इनमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, डिजिटाइजेशन कार्य में लगे इंजीनियर, बीएलओ, सुपरवाइजर, एडीओ पंचायत, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, सफाईकर्मी सहित सभी संबंधित कर्मचारी शामिल हैं।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा, वह भी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

27 Nov 2025 01:49 pm

