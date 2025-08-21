Azamgarh News: घूस लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार, नक्शा सही करने के नाम पर मांगा था 5000 घूस

Azamgarh News: सदर तहसील में तैनात लेखपाल प्रमोद कुमार सरोज को एंटी करप्शन यूनिट ने शुक्रवार दोपहर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई करीब तीन बजे एसडीएम कार्यालय के पास की गई।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित अमित कुमार सिंह ने एंटी करप्शन यूनिट को शिकायत दी थी कि लेखपाल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नक्शा सही करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के लिए एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया।
योजना के तहत पीड़ित ने जैसे ही केमिकल लगे नोट लेखपाल को दिए, पहले से मौजूद टीम ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया और थाने ले गई। कार्रवाई के दौरान तहसील परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन माहौल बिगड़ता देख अधिकांश लोग वहां से हट गए।
एंटी करप्शन यूनिट ने पूरे प्रकरण में दो सरकारी लोक सेवकों को गवाह बनाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लेखपाल के खिलाफ लंबे समय से रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।