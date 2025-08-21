Azamgarh News: घूस लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार, नक्शा सही करने के नाम पर मांगा था 5000 घूस

योजना के तहत पीड़ित ने जैसे ही केमिकल लगे नोट लेखपाल को दिए, पहले से मौजूद टीम ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया और थाने ले गई। कार्रवाई के दौरान तहसील परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन माहौल बिगड़ता देख अधिकांश लोग वहां से हट गए।