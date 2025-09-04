Azamgarh News: एसडीएम आवास कैंपस से 5 हजार घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार

Azamgarh News: मेंहनगर तहसील के गोपालपुर में तैनात लेखपाल राजेश मौर्य को एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
गोपालपुर निवासी सूर्यबली ने आरोप लगाया था कि जमीन से संबंधित कार्य निपटाने के लिए लेखपाल ने उनसे घूस की मांग की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाते हुए जाल बिछाया। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोट सौंपे गए। जैसे ही राजेश मौर्य ने रुपये लिए, टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें धर दबोचा।
अधिकारियों ने आरोपी के हाथ धुलवाए तो केमिकल युक्त नोटों के निशान साफ मिल गए। घटना के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं, कुछ लेखपालों ने इस कार्रवाई को साजिश करार देते हुए विरोध जताया।
ट्रैप टीम प्रभारी कमलेश कुमार पासवान की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मेंहनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।