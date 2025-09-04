Azamgarh News: एसडीएम आवास कैंपस से 5 हजार घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार

गोपालपुर निवासी सूर्यबली ने आरोप लगाया था कि जमीन से संबंधित कार्य निपटाने के लिए लेखपाल ने उनसे घूस की मांग की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाते हुए जाल बिछाया। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोट सौंपे गए। जैसे ही राजेश मौर्य ने रुपये लिए, टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें धर दबोचा।