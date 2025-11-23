Azamgarh News: मदरसे में बड़ा फर्जीवाड़ा, विदेशी नागरिकता के बावजूद लेते रहे सैलरी, 4 अधिकारी निलंबित

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़े फर्जीवाड़े पर कड़ी कार्रवाई की है। आजमगढ़ के एक मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा खान ने ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी कई साल तक यह बात छिपाकर सरकारी नौकरी का वेतन और तमाम सुविधाएँ लेते रहे। उन्होंने 19 दिसंबर 2013 को ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी, लेकिन इसके बाद भी 31 जुलाई 2017 तक मदरसे से वेतन लेते रहे। इस दौरान उन्हें चिकित्सा अवकाश, वीआरएस, जीपीएफ और पेंशन जैसे सभी सरकारी लाभ भी मिलते रहे।