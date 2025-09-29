Azamgarh News: आजमगढ़ में बड़ी वारदात, तीन बच्चों के शव बरामद, पैर में बंधा था सफेद धागा

बाद में जौनपुर जनपद के खेतासराय थाना प्रभारी रामआसरे ने शवों को कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी ने शवों को नदी में प्रवाहित किया है। मृतकों के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए, लेकिन उनके पैरों में सफेद रंग के धागे बंधे हुए थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।