आजमगढ़

Azamgarh News: एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, दो बदमाशों का हुआ एनकाउंटर

अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली। बरदह और जीयनपुर थाना क्षेत्रों में हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने 25-25 हजार रुपये के इनामी दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Nov 21, 2025

Azamgarh news

Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh Crime: आजमगढ़ जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली। बरदह और जीयनपुर थाना क्षेत्रों में हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने 25-25 हजार रुपये के इनामी दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी—शिवम उर्फ पग्गू यादव और फकरे आलम उर्फ फकरू—पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

बरदह में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट का आरोपी दबोचा


पहली मुठभेड़ बरदह थाना क्षेत्र में हुई। यहां 10 अक्टूबर को दुर्गापुर पुलिया पर जनसेवा केंद्र संचालक से 92 हजार रुपये की लूट की घटना हुई थी। मामले में वांछित और 25 हजार रुपये का इनामी शातिर अपराधी शिवम उर्फ पग्गू यादव को पुलिस ने गुरुवार रात घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और नगदी बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है।

जीयनपुर में हिस्ट्रीशीटर फकरू गिरफ्तार, साथी फरार
दूसरी मुठभेड़ जीयनपुर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने यहां हिस्ट्रीशीटर एवं 25,000 के इनामी बदमाश फकरे आलम उर्फ फकरू को उसके साथी अमजद उर्फ भुचल्ला के साथ संदिग्ध परिस्थिति में देखा। पुलिस की घेराबंदी के दौरान फकरू ने फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वह घायल होकर गिरफ्तार हो गया। उसका साथी मौके से फरार हो गया।
फकरू के खिलाफ आजमगढ़, जौनपुर और अन्य जिलों में गोवध, गो–तस्करी, एनडीपीएस, चोरी, गैंगस्टर और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, नगदी और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की।

पुलिस अधिकारियों का बयान


क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश कुमार पांडेय ने बताया कि बरदह थाना क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक से हुई लूट के मामले में वांछित शिवम उर्फ पग्गू यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि जीयनपुर में हुई कार्रवाई के दौरान 25 हजार का इनामी और दर्जनों गंभीर मामलों में वांछित फकरे आलम उर्फ फकरू घायलावस्था में पकड़ा गया है।

पुलिस ने दोनों मामलों में बरामदगी के आधार पर नए मुकदमे दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई से जनपद में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

Published on:

21 Nov 2025 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, दो बदमाशों का हुआ एनकाउंटर

