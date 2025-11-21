Azamgarh News: एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, दो बदमाशों का हुआ एनकाउंटर

जीयनपुर में हिस्ट्रीशीटर फकरू गिरफ्तार, साथी फरार

दूसरी मुठभेड़ जीयनपुर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने यहां हिस्ट्रीशीटर एवं 25,000 के इनामी बदमाश फकरे आलम उर्फ फकरू को उसके साथी अमजद उर्फ भुचल्ला के साथ संदिग्ध परिस्थिति में देखा। पुलिस की घेराबंदी के दौरान फकरू ने फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वह घायल होकर गिरफ्तार हो गया। उसका साथी मौके से फरार हो गया।

फकरू के खिलाफ आजमगढ़, जौनपुर और अन्य जिलों में गोवध, गो–तस्करी, एनडीपीएस, चोरी, गैंगस्टर और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, नगदी और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की।