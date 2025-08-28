Azamgarh news: विवादित आर्या हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, तीन बार हो चुका है सीज

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में गुरुवार को एक बार फिर विवादित आर्या हॉस्पिटल चर्चा में आ गया। लालगंज स्थित इस निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर वाराणसी-आजमगढ़ राजमार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया।