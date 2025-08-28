Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh news: विवादित आर्या हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, तीन बार हो चुका है सीज

को एक बार फिर विवादित आर्या हॉस्पिटल चर्चा में आ गया। लालगंज स्थित इस निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर वाराणसी-आजमगढ़ राजमार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 28, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में गुरुवार को एक बार फिर विवादित आर्या हॉस्पिटल चर्चा में आ गया। लालगंज स्थित इस निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर वाराणसी-आजमगढ़ राजमार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया।

देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चिरकीहिट गांव निवासी चंद्र बली सरोज की बहू सोनी सरोज (24), पत्नी बहादुर सरोज को मंगलवार को आशा बहू चेकअप के लिए लालगंज के आर्या हॉस्पिटल लेकर गई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना अनुमति के ऑपरेशन कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर महिला को वाराणसी के कुलवंती हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई।

गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन शव लेकर सड़क पर पहुंच गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि अस्पताल में फर्जी डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की जान गई।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतका अपनी ढाई वर्षीय एक बेटी की मां थी। जबकि ऑपरेशन के दौरान जन्मी नवजात बेटी अब मां के साए के बिना रह गई है।

गौरतलब है कि आर्या हॉस्पिटल विवादों से घिरा रहा है। इससे पहले यह तीन बार सील किया जा चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से लगातार संचालित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 10:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh news: विवादित आर्या हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, तीन बार हो चुका है सीज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.