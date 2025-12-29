29 दिसंबर 2025,

आजमगढ़

Azamgarh News: संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत, दम घुटने की आशंका, मचा कोहराम

आजमगढ़ : यातायात पुलिस कर्मी की कमरे में मिली लाश, अंगीठी के धुएं से दम घुटने से मौत की आशंका, अकेले ही किराए के कमरे में सोया था, 2018 बैच का था आरक्षी

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Dec 29, 2025

Police

Pc: Azamgarh Police

Azamgarh Police: सोमवार की सुबह शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी की मौत की सूचना से विभागीय हलकों में खलबली मच गई। आज़मगढ़ में यातायात ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक आरक्षी रंजीत मौर्या (मूल निवासी—बलिया) किराए के कमरे में रहते थे। रविवार रात से सोमवार देर सुबह तक उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, तो सहकर्मियों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा खोला, तो सिपाही का शव बिस्तर पर पड़ा मिला।

ऑक्सीजन की कमी से मौत की सम्भवना


प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है कि रविवार रात ठंड से राहत पाने के लिए उन्होंने कमरे में अंगीठी जलाकर सोने का उपाय अपनाया था। कमरे के दरवाज़े और खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। अंगीठी बिस्तर के बेहद पास रखी थी, जिससे कमरे में धुआं फैलने और ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना जताई जा रही है। आशंका है कि जहरीली गैस और धुएं के कारण दम घुटने से यह हादसा हुआ।


पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। कमरे को सील कर साक्ष्य सुरक्षित कर लिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर मौत की वजह स्पष्ट होगी। पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दे दी है और अग्रिम कानूनी प्रक्रिया जारी है।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 10:01 pm

Published on:

29 Dec 2025 10:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत, दम घुटने की आशंका, मचा कोहराम

