Azamgarh News: संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत, दम घुटने की आशंका, मचा कोहराम

Azamgarh Police: सोमवार की सुबह शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी की मौत की सूचना से विभागीय हलकों में खलबली मच गई। आज़मगढ़ में यातायात ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक आरक्षी रंजीत मौर्या (मूल निवासी—बलिया) किराए के कमरे में रहते थे। रविवार रात से सोमवार देर सुबह तक उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, तो सहकर्मियों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा खोला, तो सिपाही का शव बिस्तर पर पड़ा मिला।