Azamgarh News: सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत, मचा कोहराम

Azamgarh Accident News: जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के करउत ग्राम सभा के चौबेपुर निवासी सहायक शिक्षक मनोज चौबे (45 वर्ष) की गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मनोज चौबे अपनी बाइक से किसी कार्यवश बाजार जा रहे थे, तभी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे सड़क पर दूर जा गिरे और घटनास्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।