Azamgarh News: सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत, मचा कोहराम

Azamgarh news, Pic- Patrika
Azamgarh Accident News: जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के करउत ग्राम सभा के चौबेपुर निवासी सहायक शिक्षक मनोज चौबे (45 वर्ष) की गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मनोज चौबे अपनी बाइक से किसी कार्यवश बाजार जा रहे थे, तभी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे सड़क पर दूर जा गिरे और घटनास्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मनोज चौबे प्राथमिक विद्यालय चौबेपुर मटियवना में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे। वे अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे, जिससे इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पीछे वे एक पुत्र, पत्नी और पांच बहनों को छोड़ गए हैं। अचानक हुई इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया।
शिक्षक समाज के साथ-साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गहरा शोक व्यक्त किया। विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। परिजनों का करुण क्रंदन और गमगीन माहौल देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग