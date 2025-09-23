Azamgarh News: किशोर की तालाब में डूब कर मौत, सामने खड़े रहे दोस्त, वीडियो वायरल

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद के मेहनगर थाना क्षेत्र के लखराव पोखरे में 17 सितंबर को स्नान के दौरान किशोर दीपक गोंड की डूबने से हुई मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है।
मृतक की बहन पम्मी गोंड ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि दीपक के तीन साथी—आयुष्य ठठेर, अमन ठठेर और लिटिन चौरसिया—उसे नहाने के बहाने पोखरे पर ले गए और जानबूझकर गहरे पानी में धक्का दे दिया। डूबने के बाद आरोपियों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने किशोर को बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टर ने क्लिनिक में उसे मृत घोषित कर दिया।
परिजनों का आरोप है कि 112 नंबर पर सूचना देने और थाने में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि आरोपियों के दबंग और संपन्न परिवार से होने के कारण मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।
इस बीच, एएसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। फुटेज में दीपक के गहरे पानी में जाने और दोस्तों द्वारा उसे बचाने का प्रयास न करने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।