Azamgarh News: दुर्घटना नहीं, हुई थी मासूम की हत्या, हत्यारिन पड़ोसन गिरफ्तार,1 महीने बाद कब्र से निकाला गया था शव



जानकारी के अनुसार, 13 दिसंबर 2025 को देवगांव थाना क्षेत्र के चेवारपुर गांव में एक मासूम का शव उस स्थान पर बरामद हुआ था, जहां भैंसों को बांधा जाता है। शुरुआती तौर पर परिजनों को आशंका थी कि भैंस के पैर लगने से बच्चे की मौत हुई होगी। इसी कारण पुलिस को सूचना दिए बिना और पोस्टमार्टम कराए बिना शव को दफना दिया गया था।