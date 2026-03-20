Azamgarh News: अस्पताल से प्रेमिका का बच्चा ले कर भागा प्रेमी, हुआ बवाल, प्रेमिका ने दी थाने में तहरीर



थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बनकटिया गांव निवासी राहुल वर्मा के साथ उसका प्रेम संबंध था। पीड़िता के अनुसार, बीते वर्ष युवक ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। इस दौरान युवक उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाता रहा, लेकिन उसने मना कर दिया।

पीड़िता ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि बिना विवाह के बच्चे के जन्म के बाद आरोपी ने उससे दूरी बना ली। वहीं, आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल से नवजात को अपने साथ लेकर फरार हो गया।