Azamgarh News: आजमगढ़ के इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख की गद्दी पर मंडराया खतरा

Azamgarh Politics: सगड़ी तहसील के हरैया क्षेत्र पंचायत के प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 4 अक्टूबर 2025 को लाया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह प्रक्रिया उपजिलाधिकारी सगड़ी श्याम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू होगी।
जानकारी के अनुसार, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील कुमार ने प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग जिलाधिकारी से की थी। मांग पर अमल न होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामला आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अदालत के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी ने प्रस्ताव की तारीख तय की।
प्रस्ताव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं।