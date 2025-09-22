Azamgarh News: आजमगढ़ के इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख की गद्दी पर मंडराया खतरा

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील कुमार ने प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग जिलाधिकारी से की थी। मांग पर अमल न होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामला आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अदालत के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी ने प्रस्ताव की तारीख तय की।