Azamgarh News: 70 लाख के जेवर और नगदी उठा ले गए चोर, आजमगढ़ में हुई बहुत बड़ी चोरी, बिलख उठा परिवार



जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार ने रोज़ की तरह रात का भोजन करने के बाद अपने-अपने कमरों में विश्राम किया था। देर रात सभी लोग गहरी नींद में थे, इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। सुबह लगभग चार बजे गृहस्वामी शैलेंद्र तिवारी की नींद खुली। जब वे अपने कमरे से बाहर निकलकर ब्रश लेने गए तो उन्होंने खिड़की टूटी हुई देखी। कमरे के भीतर जाकर देखा तो अलमारियों और अन्य स्थानों से कीमती जेवरात व नकदी गायब थी।