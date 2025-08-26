Azamgarh News: एक साथ तीन बच्चे हुए लापता, मचा हड़कंप

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के भाटिनपारा गांव में तीन मासूम बच्चों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। यह बच्चे शुक्रवार शाम से लापता हो गए। लापता बच्चों की पहचान पवन (15) पुत्र हरिराम, सूर्यप्रताप (6) पुत्र दिलावर और योगेंद्र (12) पुत्र धर्मेंद्र निवासी रमनीपुर, थाना निजामाबाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे शुक्रवार शाम करीब छह बजे घर से निकले थे और उन्हें आखिरी बार कतरा गांव स्थित पानी की टंकी के पास देखा गया था।