Azamgarh News: एक साथ तीन बच्चे हुए लापता, मचा हड़कंप

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के भाटिनपारा गांव में तीन मासूम बच्चों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। यह बच्चे शुक्रवार शाम से लापता हो गए। लापता बच्चों की पहचान पवन (15) पुत्र हरिराम, सूर्यप्रताप (6) पुत्र दिलावर और योगेंद्र (12) पुत्र धर्मेंद्र निवासी रमनीपुर, थाना निजामाबाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे शुक्रवार शाम करीब छह बजे घर से निकले थे और उन्हें आखिरी बार कतरा गांव स्थित पानी की टंकी के पास देखा गया था।
देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने गांव और आसपास के क्षेत्रों के साथ ही रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की, किंतु बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका। यहां तक कि शारदा सहायक खंड 46 नहर को बंद कराकर भी उनकी तलाश की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी।
निराश परिजनों ने अंततः फूलपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं और विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है।
लापता बच्चों के परिजनों का कहना है कि हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें अपने बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद गांव में दहशत और बेचैनी का माहौल है। ग्रामीण भी बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं और पुलिस से शीघ्र बरामदगी की मांग कर रहे हैं।