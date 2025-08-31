Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

रजवंती हॉस्पिटल में सोमवार को ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। महिला की मौत से नाराज़ परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 31, 2025

Azamgarh news
oplus_2

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र स्थित रजवंती हॉस्पिटल में सोमवार को ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। महिला की मौत से नाराज़ परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया।

जानकारी के मुताबिक, रेनू गोंड पत्नी राजेश गोंड को ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। लेकिन 28 अगस्त को रेनू की मौत हो गई।

मौत की खबर के बाद बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से पैसा व डॉक्यूमेंट मांगा। आरोप है कि डॉक्टर ने देने से मना कर दिया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी और डॉक्टर के साथ मारपीट भी की।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस दौरान पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है।

31 Aug 2025

31 Aug 2025 09:30 am

Azamgarh News ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

