Azamgarh News ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र स्थित रजवंती हॉस्पिटल में सोमवार को ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। महिला की मौत से नाराज़ परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया।