Ballia News: साइबर ठगों ने अपनाया नहीं तरीका, व्हाट अप पर शादी का कार्ड भेजकर ठगे 90 हजार रुपए

Azamgarh Crime: आजमगढ़ जिले में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठग अब व्हाट्सएप के जरिए “शादी के कार्ड” भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। ठगों द्वारा भेजी गई एपीके (APK) फाइल पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता है और बैंक खाते से रुपये गायब हो जाते हैं। जिले में इस तरह के दो मामलों में कुल 90 हजार रुपये की ठगी की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।